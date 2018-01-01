الري: مصر متمسكة بكل فرصة للتفاوض والنقاش بشأن سد النهضة تقديرا لرعاية الاتحاد الإفريقي

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه تم توجيه الدعوة من قبل الاتحاد الإفريقي لعقد اجتماع بشأن سد النهضة أمس الاثنين، بحضور مراقبي الاتحادين الإفريقي والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الخبراء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلان لميس الحديدي عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء الاثنين، أن الجانبين المصري والسوداني عبروا خلال الاجتماع الأخير عن شواغلهما بشأن الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا بخصوص الملء الأولي لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، مؤكدًا أن مصر متمسكة بكل فرصة للتفاوض والنقاش بشأن أزمة سد النهضة تقديرًا لرعاية الاتحاد الإفريقي.



وأشار إلى أنه تم التوصل خلال اجتماع أمس الاثنين لإعطاء فرصة لدول التفاوض الثلاث كل على حدة لإجراء مشاورات داخلية في ظل التطورات الأخيرة، موضحًا أن الاجتماع المقبل بين الدول الثلاث سيعقد في الثالث من أغسطس المقبل.



وذكر متحدث وزارة الري، أنه سيتم زيادة مساحة النقاش في المفاوضات خلال الفترة المقبلة.



وعقدت، أمس الاثنين، أولى اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

