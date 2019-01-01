رئيس مالي: تشكيل حكومة من 6 أعضاء وتكليفها بتكوين أخرى للوحدة الوطنية

قرر رئيس مالي "إبراهيم بوبكر كيتا"، تشكيل حكومة من 6 أعضاء يقودها رئيس الوزراء "بوبو سيسي"؛ وذلك لتكليفها بمهمة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك وفقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ذكر ذلك راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) قد اقترحت، أمس الاثنين، خطة من أربع نقاط لحل الأزمة السياسية في مالي على أن تطبق خلال 10 أيام وأوصت بفرض عقوبات ضد أي طرف يعرقلها، وتماثل هذه الخطة مقترحات طرحتها في السابق بعثة إيكواس في مالي منذ بدء الأزمة في أوائل يونيو الماضي، لكنها لاقت رفضا قاطعا من معارضي الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذين يصرون على استقالته.

يذكر أن حالة من الفوضى تسود في العاصمة المالية "باماكو" إثر محاولة المحتجين السيطرة على مقرات حيوية كبداية لحملة عصيان مدني لإجبار الرئيس على الاستقالة لاتهامه بالإخفاق في تقديم حلول للمشاكل الأمنية والاقتصادية للبلاد.