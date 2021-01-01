النيابة تطلب التحريات حول حريق برصيف ميناء الإسكندرية

أمر المستشار محمد لاشين المحامي العام الأول لنيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الأربعاء، بندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحريق الذي نشب في خط تفريغ شحنات الأسفلت، أثناء إنزال شحنة على الرصيف رقم 5 - 87 بحوض البترول، وسؤال العاملين بالموقع عن إحداثيات نشوب الحريق.

وطلب نيابة الميناء برئاسة المستشار محمد درويش، رئيس النيابة، وعمر غانم، مدير النيابة، ووكيل النائب العام، طه العشماوي، تحريات المباحث حول الواقعة، حيث انتقلوا إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة الأولية وحصر التلفيات.

وأسفر الحريق الذي نشب فجرًا، عن إصابة أمين شرطة، يدعى، السيد شعبان، والمعين على السفينة، من قسم شرطة المسطح المائي، في الرأس والبطن، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج.

وسيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق الذي نشب أثناء قيام إحدى السفن بتفريغ في جونة البترول لمادة الأسفلت؛ مما تسبب في حدوث انفجار، وتصاعد السنة اللهب في حوض البترول، المجاور للسفينة المتراكية على الرصيف.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من شرطة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، وغرفة عمليات الميناء، حول نشوب حريق في أحد صوامع النقل والتخزين داخل الميناء.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وقاطرات الإطفاء التابعة لميناء الإسكندرية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، لمنع امتدادها إلى باقي الميناء وتبريد أنبوب التفريغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء تفريغ السفينة القادمة من ميناء "ميرسين" بتركيا، وحمولتها 5653 طنا بتومين "أسفلت" حدث انسداد في إحدى أنابيب خط التفريغ، مما نتج عنه تصاعد ألسنة لهب، واشتعال النيران.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.