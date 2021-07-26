تنافست الأولمبية جوليانا الصادق، التي تمثل الأردن كلاعبة في التايكوندو، ضد ممثلة البرازيل ميلينا تيتونيلي، في فئة الوزن الخفيف للسيدات من وزن 57-67 كجم، يوم 26 يوليو الجاري، وسرعان ما انتشرت صورها على الفور؛ لتشابهها الملحوظ مع المغنية الأمريكية الشهيرة باسم "ليدي جاجا".

وعلى الرغم من أن جوليانا خسرت في النهاية أمام تيتونيلي في طوكيو، حيث خضعت للضربة القاضية في الجولة 16 من المباراة، لكن سرعان ما انتشرت صور من المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحد المغردين على موقع "تويتر"، على سبيل السخرية: "لماذا تشارك ليدي جاجا في الأولمبياد؟"، ولاقت هذه التغريدة أكثر من 23 ألف إعجاب.

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn — Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021



في حين اتفق الكثيرون على أن التشابه كان كبيرا، وشارك مستخدمون آخرون صورًا من زوايا مختلفة، حيث كانت أوجه التشابه أقل وضوحًا.

Julyana Al-Sadeq from Jordan if I'm not mistaken pic.twitter.com/gF5cMhSILN — Lady Thotiana☀️ (@LadyThotiana) July 26, 2021



و"الصادق" ليست السيدة الوحيد التي يشبهها اللاعبون بـ"ليدي جاجا" في السنوات الأخيرة، فقد ظهرت تغريدات أخرى شبهت بين جاجا ومذيع روسي، وطبيب أسنان ومغني.

وحتى هذه اللحظة، لا يبدو أن جوليانا الصادق ولا ليدي جاجا قد تفاعلتا على التغريدات التي نشرت حول الصورة.