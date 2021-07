تنافست الأولمبية جوليانا الصادق، التي تمثل الأردن كلاعبة في التايكوندو، ضد ممثلة البرازيل ميلينا تيتونيلي، في فئة الوزن الخفيف للسيدات من وزن 57-67 كجم، يوم 26 يوليو الجاري، وسرعان ما انتشرت صورها على الفور؛ لتشابهها الملحوظ مع المغنية الأمريكية الشهيرة باسم "ليدي جاجا".

وعلى الرغم من أن جوليانا خسرت في النهاية أمام تيتونيلي في طوكيو، حيث خضعت للضربة القاضية في الجولة 16 من المباراة، لكن سرعان ما انتشرت صور من المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحد المغردين على موقع "تويتر"، على سبيل السخرية: "لماذا تشارك ليدي جاجا في الأولمبياد؟"، ولاقت هذه التغريدة أكثر من 23 ألف إعجاب.

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn