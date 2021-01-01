تنمية المشروعات: نركز على التمويل متناهي الصغر في قرى حياة كريمة لتحسين الدخل

قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن ضخ مبلغ 1.1 مليار جنيه الذي أعلنت عنه الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة، يهدف لتمويل المشروعات متناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن التمويل متناهي الصغر سيتم التركيز عليه في قرى مبادرة حياة كريمة لتحسين دخل الأهالي وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى شروط الاستفادة بالتمويل للمشروعات وهي أن يكون المتقدم بعمر 21 عامًا وليس لديه وظيفة.

وأشار إلى إجراء الجهاز لدراسات جدوى نمطية بقرى مبادرة حياة كريمة لاسترشاد المواطنين بها عند اختيارهم للمشروعات، معقبًا: «ومع ذلك نقبل أي مشروع خدمي تجاري إنتاجي».

وذكر أن أغلب المشروعات عادة ما تكون متعلقة بالأنشطة الزراعية لهذا تم عقد بروتوكول تعاوني مع البنك الزراعي لتوفير التمويل من خلاله، مضيفًا أن تمويل المشروعات بقرى المبادرة بدأ منذ اليوم.

وأوضح أنه بداية من يناير الماضي وحتى اليوم تم توفير 400 مليون جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قرى حياة كريمة، مشيرًا إلى استهداف الصندوق لتوفير تمويل يصل إلى 1.4 مليار جنيه لقرى المبادرة.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، إن الجهاز سيضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبكافة محافظات الجمهورية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.