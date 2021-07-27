السنيورة: لبنان بحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على استعادة ثقة المواطنين

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الأزمة في لبنان انفجرت من عام 2019 بسبب الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت لتحول جزء كبير من الشعب إلى تحت خط الفقر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على استعادة ثقة المواطنين، شرط أن تعمل بشكل منسجم وتلتزم بما تتعهد به للشعب.

وأوضح أن اللبنانيين يرغبون بحكومة مشكلة من اختصاصيين وليس وفقًا للانتماءات الحزبية، وهذا يتطلب وجود رئيس حكومة سبق له أن خاض تجربة العمل الحكومي وهذا ما يتوافر في نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المكلف.

وأشار إلى أن موقف الشارع حاليًا هو الترقب لاستخلاص العبر من كل الممارسات التي مرت على مدى الـ 15 عامًا الماضية، للاستفادة من التجارب الأليمة التي تعرض لها لبنان، متابعًا: «المواطنون يتمنون أن تتألف الحكومة اليوم قبل الغد وهذا ما يسعون إليه يريدون حلولا وليس المزيد من المشاكسات التي لن يستفيد منها الوطن».

وأوضح أن رئيس الجمهورية ميشال عون عاند وأوقف الانتخابات لمدة 30 يومًا، فضلًا عن ممارساته مع سعد الحريري الذي كان سيكلف بتشكيل الحكومة التي كانت تعتبر فيها خرقًا للدستور ما جعل الأمور تتعقد أكثر.

ولفت إلى أن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي هو فرصة للرئيس ميشال عون أن يختتم ولايته بإنجاز كهذا، مؤكدًا أن لبنان أقرب للحل من عدم الحل حاليًا.