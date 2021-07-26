تعاون أردني عماني لتطوير العلاقات الاقتصادية

بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، اليوم الأربعاء، مع السفير العماني لدى المملكة هلال بن سالم المعمري، آليات تطوير علاقات البلدين الاقتصادية ورفع مبادلاتهما التجارية الثنائية ودور مؤسسات القطاع الخاص.

وشدد الكباريتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، على ضرورة تعزيز جسور التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتكثيف الجهود لإعادة الزخم لها وتجاوز تأثيرات جائحة فيروس كورونا عليها، لافتا الى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتسهيل إجراءات الراغبين في زيارة الأردن وتخفيف إجراءات القدوم للمملكة، لاسيما من دول الخليج العربي.

وأكد الكباريتي، أن تجارة الأردن مستعدة للتعاون مع سفارة سلطنة عمان فيما يخص تشجيع السياحة وتبادل المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري.

وبدوره، أكد السفير العماني أن بلاده تتطلع لمستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية مع المملكة والعمل لزيادة حجم التجارة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية بما يخدم اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أهمية تبادل زيارة الوفود التجارية، والتنسيق لعقد اجتماع قريب بين أصحاب الاعمال من الطرفين للتعرف على الفرص الاقتصادية في البلدين.