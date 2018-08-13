 ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين بالإسماعيلية

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 12:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 12:42 ص

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط، أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بمخدري الآيس والهيروين، وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت كيلوجرامين، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 جرامًا، ومبلغ مالي، وميزان حساس، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 4 ملايين و200 ألف جنيه.

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