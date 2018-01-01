أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التقى بنظيره الصيني وانج يي على هامش اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكية طشقند؛ لمناقشة آفاق تطوير العمل داخل المنظمة والوضع الراهن في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الروسية ، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الوزيرين تبادلا الآراء حول الجوانب الرئيسية لنشاط منظمة شنغهاي للتعاون وآفاق تطوير دورها في المنطقة ورفع مكانتها على الساحة الدولية.

كما شددا على الدور القيادي الذي تقوم به المنظمة في بناء هيكل أمني إقليمي، مٌشيرين إلى المساهمة البناءة للمنظمة في عملية الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان التنمية الاقتصادية في مننطقة أوراسيا، بحسب البيان.

وأضاف البيان أيضًا أن الجانبين تبادلا التقييمات بشأن الوضع الحالي للأزمة في أوكرانيا، لافتًا إلى أن وزيري الخارجية الروسي والصيني ناقشا بالتفصيل قضايا التحضير للاجتماع المُقبل لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح البيان أن الوزيرين قيما بشكل إيجابي الوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، مُضيفًا أن المحادثات أولت اهتمامًا خاصًا بخطى تنفيذ الاتفاقات التي توصل اليها قادة البلدين.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضًا "بعض القضايا الملحة في جدول الأعمال الإقليمي والدولي، والتي تشمل عمليات التكامل في آسيا الوسطى والوضع في أفغانستان".

كما أكد وزيرا الخارجية الروسي والصيني مجددا استعدادهما لبناء التفاعل والتنسيق في إطار الصيغ متعددة الأطراف بمشاركة البلدين، بحسب البيان.