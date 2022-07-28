نيوزويك: روسيا توصلت لاختراق أنظمة راجمة الصواريخ الأمريكية هيمارس بأوكرانيا

ذكر موقع "نيوزويك" الأمريكي أن روسيا توصلت لتطور خطير قد يسمح لها باختراق أنظمة راجمة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" التي انضمت إلى جبهات الحرب الأوكرانية.

ونقل الموقع الأمريكي، عن خبير روسي قوله إن بلاده توصلت إلى "تطور سري" يسمح لها باختراق أنظمة إطلاق راجمات الصواريخ "هيمارس" التي أرسلتها واشنطن لكييف.

وأصبحت "هيمارس"؛ وهي اختصار لـ"نظام صاروخ المدفعية عالية الحركة"، عنصرًا أساسيًا بالنسبة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال الخبير أليكسي ليونكوف، وفقا لما نقل عنه موقع "برافادا" الروسي: "لقد تم اختراق النظام الأمريكي. وسيتم نشر تطورنا السري في جميع الاتجاهات".

وأضاف أنه "نظام جيد، لا يمكنني تسميته بعد، لكنه يعمل على مسافات أكبر بكثير، ويصلح موقع الإطلاق على الفور. بالنسبة للأمريكيين، كانت هذه مفاجأة غير سارة للغاية".

وجاءت تصريحات الخبير خلال ظهوره على قناة تلفزيونية روسية، حيث حل ضيفًا على الروسي فلاديمير سولوفيوف، الذي تعتبره وزارة الخارجية الأمريكية كرجل دعاية في الكرملين.

ويرفع إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأسبوع الماضي، عن إرسال أربعة أنظمة "هيمارس" إضافية إلى أوكرانيا- العدد الإجمالي لأنظمة الأسلحة الأمريكية المقدمة أو الموعودة، إلى 16.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، قبل أيام، إن القوات المسلحة استخدمت نظام "هيمارس" لإخراج 50 مستودع ذخيرة روسي.

فيما قال مسئول دفاعي أمريكي بارز، مؤخرًا، إن أوكرانيا استخدمت الأنظمة لتدمير أكثر من 100 هدف روسي "عالي القيمة".