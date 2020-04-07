بولندا تؤكد مجددا استعدادها لمساعدة أوكرانيا في تصدير محصولها من الحبوب

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، مجددا، استعداد بلاده لمساعدة أوكرانيا في تصدير محصولها من الحبوب في ظل العملية العسكرية الروسية.

وقال مورافيتسكي -حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الخميس- "نحن على استعداد للمساعدة في إخراج الحبوب من أوكرانيا، وإلا سيكون هناك نقص هائل في القمح والحبوب الأخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وأزمة اقتصادية عميقة في بلدان تلك المنطقة".

وحذر مورافيتسكي من أنه في ظل مثل هذا السيناريو، يمكن أن تشهد أوروبا موجة كبيرة من الهجرة، وستكون هناك توترات كبيرة بين أوروبا وإفريقيا، مشددا على أن بلاده ترغب في تجنب تكرار أزمة الهجرة التي حدثت قبل سنوات.