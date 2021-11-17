أوكرانيا: مقتل 40 ألفا و230 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلي الجنود الروس إلى 40 ألفا و230 جنديا من 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أن "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 25 فبراير إلى 28 يوليو بلغ حوالي 40 ألفا و230 جنديا"، مضيفا أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1742 دبابة و3979 مركبة مدرعة و894 من النظم المدفعية و258 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و222 طائرة و190 مروحية و729 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2854 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 75 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 358 قتيلا و693 مصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

ومن جهتها، أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل 4 مدنيين جراء قصف من الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن وقوع 11 جريحا بين المدنيين.

جدير بالذكر أنه تم خلال اليوم الماضي، تسجيل 146 واقعة قصف استخدم خلالها الجيش الأوكراني 842 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات مستهدفا مناطق كييفسكي وكيروفسكي وكويبشفسكي بمدينة دونيتسك وكذلك بلدتي غولوفكا وياسينوفاتايا.

من جانبها، قالت قيادة قوات جمهورية لوجانسك الشعبية إن ما يقرب من 80 مدنيا من سكان الجمهورية لقوا مصرعهم وأصيب 222 آخرون منذ 17 فبراير نتيجة أعمال القوات الأوكرانية، وأسفر القصف الأوكراني خلال هذه الفترة عن مقتل 3 أطفال وإصابة 19 آخرين بجروح.

وأوضحت القيادة أن الجيش الأوكراني فقد - خلال الـ24 ساعة الماضية - 45 من عناصره خلال القتال مع القوات الشعبية.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم خلال القتال تدمير 3 عربات مدرعة ونقطتي إسناد نارية تابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني استمر في قصف أراضي لوجانسك مخلفا العديد من القتلى والجرحى مع تدمير المنازل والمنشآت والبنى التحتية.