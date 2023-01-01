شيكابالا: سنكشف كل الأمور عقب البطولة العربية

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تحدث محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد نادي الزمالك، عن انتصار الفريق الأبيض أمام نظيره الاتحاد المنستيري التونسي مساء اليوم الجمعة، في البطولة العربية للأندية 2023.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «البداية دائما تكون مهمة في البطولات المجمعة، والفوز على المنستيري اليوم منحنا ثقة كبيرة».

وأضاف: «في الموسم الماضي، مررنا بظروف صعبة وهناك أمور لا يعرفها أحد، واللاعبون عانوا كثيرًا ولن نتحدث عن تلك الأمور إلا بعد نهاية البطولة العربية».

وتابع: «الجميع سيعرف أننا تعرضنا لظروف قاسية كلاعبين أو جهاز فني، وسنتحدث عن كل شيء عقب نهاية البطولة العربية».

وأتم: «مباراتا النصر والشباب صعبة للغاية، ولكننا جاهزون فنيا ونفسيا لهما، وشكرا للجماهير على دعمهم لنا دائما ونتنظرهم في المباريات المتبقية بالبطولة».