استمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21

واصلت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية، أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح محافظ الدقهلية أيمن مختار، إنه تم اليوم تنفيذ 42 قرار إزالة منها 40 قرار إزالة تعد بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 875 مترا مربعا ولاية النيل والصرف، و2 قرار إزالة تعد بالبناء على الرقعة الزراعية بمساحة 2100 متر مربع بمراكز بني عبيد وشربين وميت غمر ونبروه، وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 إلى 141 قرار إزالة، منها 131 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة وتشمل 125 قرار إزالة تعد بالبناء على مساحة 3247 مترا مربعا و6 حالات تعد بالزراعة على مساحة 20 سهما و3 قراريط، بالإضافة إلى 10 قرارات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 3433 مترا مربعا بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وذكر المحافظ أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزلالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 يتم تنفيذها على قدم وساق بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.