بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا لكنها ترفض

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، التأكيد على أن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف ترفض المشاركة فيها.

وجاء تعليق بوتين ردا على تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الذي تحدث أمام قمة روسيا-أفريقيا المنعقدة في مدينة سان بطرسبرج، وقال إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لسلامة الدول وسيادتها والتسوية السلمية للأزمات عبر المفاوضات، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبها، قالت كييف إنها غير مستعدة لخوض مفاوضات مع روسيا، التي تسيطر على خمس الأراضي الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل 17 شهرا.

وذكرت روسيا مراراً أن أي محادثات يجب أن تأخذ في الاعتبار تلك "الحقائق الجديدة".