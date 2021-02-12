روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية قرب العاصمة موسكو

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إحباط هجوم بواسطة طائرة مسيرة أوكرانية استهدف العاصمة موسكو.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار في المباني.

وأعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية /موسكو، في وقت سابق عن محاولة هجوم بمسيرة أوكرانية من دون تحديد الموقع.

وفي بداية يوليو الجاري، تم إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية في العاصمة الروسية، كما سبق أن أعلنت موسكو إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة فوق مبنى الرئاسة الروسية الكرملين.

ولاتزال المعارك العنيفة مستمرة في جبهات الجنوب والشرق بأوكرانيا دون أي حسم لأي طرف روسي أو أوكراني، وسط توقعات بمزيد من التصعيد في ظل تبادل كييف وموسكو مؤخرا التهديد باستهداف سفن مدنية في البحر الأسود عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.