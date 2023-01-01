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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

ويواجه فريق المنستيري نظيره الزمالك على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، في البطولة العربية للأندية.

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

لدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

فيما يمثل الاتحاد المنستيري في المباراة كل من:

بشير بن سعيد في حراسة المرمى

الدفاع: وسام مضياف، شهاب الصالحي، فابريس زيدج، هشام بقير

خط الوسط: عبد القادر بوطيش، بوبكر سار، فيصل منال

الهجوم: إدريس المحيرصي، ياسين الوالي، بوبكر تراوري.