مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص جراء انهيارات طينية بوسط الصين

عثرت السلطات الصينية على جثث ستة أشخاص وستة مصابين آخرين في أعقاب انهيارات طينية ضربت قرية يويهلين في مدينة هنجيانج بمقاطعة هونان بوسط الصين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان الإنزلاق الأرضي وقع في حوالي الساعة 8 صباحا يوم الأحد بالتوقيت المحلي، مما جرف جزءا من منزل سكني في القرية، وكانت هناك مخاوف من تعرض 18 شخصا للدفن تحت الأنقاض.

وحتى الساعة 10:30 صباح اليوم(0230 بتوقيت جرينتش)، عثر رجال الإنقاذ على 12 شخصا، من بينهم ستة قتلى وستة جرحى.

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية حتى الآن.