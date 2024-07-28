سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد النني للأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع محمد النني، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتواجد النني حاليا مع منتخب مصر الأولمبي، في أوليمبياد باريس 2024، وقدم مستويات رائعة خلال فوز الفراعنة على أوزبكستان مساء السبت بهدف نظيف.

وقال سيف زاهر في تصريحات خلال برنامجه المذاع على «أون تايم سبورتس»: «هقولكوا سر وخبر ترددت إني أقوله. حصل بيني وبين أحد مسؤولي الأهلي حوار وحديث إن الأهلي بيفكر في النني قبل الأولمبياد».

وأضاف: «المسؤول ده قالي إن النني لاعيب كبير وحر، ويقدر يأدي موسم وموسمين قدام بشكل كويس، فأنا ترددت أقول الخبر، بس طلع الأهلي عنده حق، وميكالي عنده حق».

وأتم: «النني عنده حضن مع قطة بعد الماتش بيقول أنا اهه، النني هيكون عنده عرض إماراتي، وعرض من الأهلي، وأتمنى له التوفيق، وأتوقع إنه هيروح في حتة تانية».