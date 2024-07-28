حماس تدعو ليكون 3 أغسطس يوما عالميا لنصرة غزة والأسرى



دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لأنْ يكون الثالث من أغسطس يومًا وطنيًّا عالميًّا لنصرة غزة والأسرى وحراكًا متواصلاً حتى تتوقف حرب الإبادة الجماعية.

وقال حماس في بيان: «ندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعًا عن أسرانا وأهلنا في قطاع غزة، وفضحًا لجرائم الاحتلال الوحشية ضدّهم، ونصرة لحقوقهم وقضيتهم العادلة».

وأشار إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضدَّ الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، والارتفاع غير المسبوق بأعداد الأسرى الشهداء داخل سجون الاحتلال ومراكز اعتقاله، والتعتيم المُمنهج الذي يمارسه الاحتلال تجاه الأسرى في السجون التي وصفها بأنها جوانتانامو إسرائيل.

ولفت إلى تصعيد الاحتلال لكل أشكال الانتقام والتعذيب النفسي والجسدي، والقتل البطيء، والحرمان من العلاج والغذاء والدواء، ومن أبسط الحقوق الإنسانية، والإعدامات الميدانية للمختطفين من قطاع غزَّة في معسكرات الاعتقال.

وأفاد بأن هناك صمتًا وعجزًا دوليًّا في وقف هذه الحرب العدوانية ضد الفلسطينيين والأسرى، والانحياز والدعم والشراكة الكاملة للإدارة الأمريكية في هذا العدوان، وفشل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، في تحمّل مسئولياتهم في تقديم الدعم والإسناد ونصرة شعبنا في قطاع غزَّة والأسرى في سجون الاحتلال.

وتابع: «يأتي الإعلان عن يوم الثالث من أغسطس القادم، يومًا وطنيًّا وعالميًّا نصرة لغزَّة والأسرى، الذي نشدّد على أهمية وضرورة المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة فيه، وعلى ديمومة كل أشكال التظاهر والمسيرات واستمرارها بعد الثالث من آب، حتى إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه وجرائمه، ضد شعبنا في قطاع غزة وضد أسرانا الأبطال في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية».

واستكمل: «نتطلّع لأن يكون يوم الثالث من أغسطس يومًا محوريًّا ومشهودًا وفاعلًا في كل ربوع فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي عالمنا العربي والإسلامي، ولدى كل الأحرار في العالم، من أجل نصرة أهلنا في قطاع غزَّة وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال».

وختم قائلا: «رحم الله شهداء شعبنا وأمتنا على طريق تحرير القدس والأقصى، والتحيّة لرجال المقاومة أبطال كتائب القسّام وسرايا القدس والمقاومة الفلسطينية، ولكل أبناء شعبنا العظيم، والحريّة القريبة لأسرانا الميامين وأسيراتنا الماجدات، والنصر القادم لشعبنا ومقاومتنا الباسلة».