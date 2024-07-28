تووليت يتصدر تريند يوتيوب بألبومه الجديد

أطلق الفنان "تووليت TUL8TE" ألبومه الغنائي الجديد، يضم 8 أغنيات على مختلف المنصات الرقمية مرفقة بكليب مصور لإحدى أغانيه.

ويسافر تووليت عبر الألبوم الجديد لحقبة التسعينات مستعينا بفكرة تسويق ألبومات الكاسيت الغنائية في بوسترات الأغاني وشكلها بنفس تصميم "شرايط الكاسيت" التي كانت مسيطرة على فترة أواخر التسعينات وبدايات الألفينات، حتى فكرة اسم الألبوم المبتكرة بعنوان "كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريا لحبايب قلبي".

ويضم الألبوم الثاني في مسيرة تووليت الموسيقية 8 أغنيات، من بينها "بقيت وحيد" و"عينيكي لون السما بالليل" و"لسه برئ"، بجانب أغنيات "ماتيجي أعدي عليكي" و"ليه بنخبي ومش بنقول"، إضافة إلى أغنية "حبيبي ليه" التي أطلقها مع الألبوم بشكل فيديو كليب مصور.

ويخطف تووليت أنظار جمهوره عبر كليب "حبيبي ليه" الذي يعيد خلاله تجسيد كليب "آيس كريم في جليم" للهضبة عمرو دياب، عبر إعادة تصوير أشهر مشاهد الفيلم في أماكن مشابهة وبنفس كادرات التصوير وحتى "لوك" عمرو دياب الشهير في الأغنية مرتديا "جاكيت جلد أسود"، في تجربة بصرية مبتكرة وغير معتادة.

وتمكن تووليت من تصدر تريند يوتيوب على مدار يومين متتاليين منذ صدور كليب "حبيبي ليه" مع تصدره قوائم التشغيل الغنائية على أشهر منصات الموسقى العالمية مثل "سبوتيفاي" و"أنغامي" عبر أغاني الألبوم، التي يمزج خلال موسيقاها بين البوب والهيب نوب و"الار اند بي" والتأثيرات الإلكترونية.



ويدشن تووليت عبر الألبوم انطلاقة فنية جديدة في مشواره الفني عبر تعاقده رسميا مع "ميدل بيست ريكوردز MDLBEAST"، إحدى أشهر تسجيلات الإنتاج والتسويق الموسيقية في العالم العربي.