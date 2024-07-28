وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان يبحثان تهديدات كوريا الشمالية

عقد وزيرا دفاع كل من كوريا الجنوبية واليابان محادثات ثنائية اليوم الأحد بحثا خلالها تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة وسبل تعزيز التعاون بينهما، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في سول.

وأفادت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك ونظيره الياباني مينورو كيهارا أكدا خلال اجتماعهما في طوكيو على أهمية التعاون الأمني الثنائي والثلاثي، الذي يشمل الولايات المتحدة أيضا، في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتعزيز تعاونها العسكري مع روسيا.

كما اتفقا على وضع خطة سنوية للتبادلات العسكرية، بما في ذلك الزيارات المتبادلة بين وزيري الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين، وكذلك استئناف التدريبات المشتركة للبحث والإنقاذ، وفقا لبيان الوزارة.

ويعد اجتماع الأحد هو أول زيارة لوزير دفاع كوري جنوبي إلى وزارة الدفاع اليابانية منذ 15 عاما. ومن المقرر أن يعقد شين وكيهارا اجتماعا ثلاثيا مع نظيرهما الأمريكي، لويد أوستن، في وقت لاحق من اليوم الأحد.