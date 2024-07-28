ينافس الثلاثى هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل فى الموسم السينمائى الصيفى بالتجربة الكوميدية الجديدة فيلم «إكس مراتى» بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم سامى وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث الطبيب النفسى يوسف الذى يتولى إصدار تقرير نفسى عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.

«الشروق» التقت أبطال الفيلم الذين تحدثوا عن تجربتهم وطبيعة شخصياتهم، وكواليس التصوير، والرسائل التى يطرحها الفيلم، وشرائح الجمهور التى يخاطبها، وغيرها من التفاصيل فى التقرير التالى..

أعرب الفنان هشام ماجد عن سعادته الكبيرة لخوض تجربة فيلم «إكس مراتى» مشيرًا إلى أن العمل ملىء بكوميديا الموقف. ويحترم عقلية المتلقى فى الفكرة المقدمة، ويختلف تمامًا عن كل ما قدم فى مشواره الفنى وتم تصويره بأحدث تقنيات حتى أصبح متكاملًا فنيًا بنسبة مائة فى المائة.

وكشف ماجد عن شخصيته فى العمل، قائلًا: أقدم شخصية دكتور يوسف بكر ومتزوج من سحر، التى تجسدها الفنانة أمينة خليل، ولديهما ابن واحد، وحياتهم أكثر من رائعة حتى يظهر شخص غريب يتسلل إلى حياتهم، ويتدخل فى جميع تفاصيلها، ومن هنا تزداد المشاكل، لكن فى إطار كوميدى ممتع، وتتوالى الأحداث بشكل لا يمل منه المشاهد على الإطلاق.

وأضاف هشام: عندما قرأت سيناريو الفيلم نال إعجابى بشدة، وذلك يرجع إلى أن الفكرة كانت مبتكرة، ولا يوجد تطويل فى الأحداث بل العمل متماسك، ويجعلك تركز فى كل تفاصيله، وأهم شىء العمل مع المخرج الأكثر من رائع معتز التونى، فهذه ليست التجربة الأولى بيننا، وأنا أحب طريقة عمله وأثق فى تقديمه للكوميديا، فهو يمتلك طريقة خاصة فى التعامل مع الممثلين، ويخلق جوًا من الراحة والثقة يجعلك تشعر بأنك جزء من فريق متكامل ومتماسك، وحقيقى أوعد الجمهور أنه سيشاهد وجبة كوميدية دسمة بفيلم «إكس مراتى».

وتحدث أيضا عن كواليس الفيلم، قائلًا: «كانت أكثر من رائعة، فالعمل مع محمد ممدوح رائع، فهو يفهمنى بدون أن أتحدث، وأمينة خليل ممثلة تمتلك موهبة التقمص بشكل غير عادى ودائمًا مركزة فى كل تفاصيل العمل، وأيضًا العمل به الكثير من ضيوف الشرف، وجميعنا كنا نعمل بروح الفريق الواحد، وذلك سبب أن الفيلم يظهر بشكل يليق بالجمهور».

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن تلك التجربة ذات روح كوميدية خاصة مليئة بالمواقف المدهشة بالمفاجآت، وكشفت عن شخصيتها فى العمل، حيث إنها تقدم دور سحر، وهى متفائلة دائمًا ومحبة للحياة وتمتلك «بيوتى سنتر»، لكنها دائمًا تتورط فى مشاكل كثيرة، وكانت متزوجة من محمد ممدوح وانفصلت عنه، وتزوجت من هشام ماجد، وكل ذلك فى إطار كوميدى، والشخصية مختلفة تمامًا عن كل ما قدمت، لكنها كانت لذيذة، ولن ترهقنى أثناء تجسيدها، وذلك بفضل المخرج معتز التونى.

وأضافت أمينة: «كواليس العمل كانت مليئة بالكوميديا بشكل غير عادى، وذلك سيظهر على الشاشة للجمهور، بالأخص فى مشهد اختطاف ابنى وكيفية التعامل مع الموقف، سيرى الجمهور ضحك غير عادى، وأنا بشكل شخصى متحمسة لرؤية هذا المشهد، والواقع فيلم «إكس مراتى» عمل كوميدى بمضمون جيد يتناسب مع جميع الأسر المصرية، وأتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور بشكل كبير».

وتحدثت أيضا أمينة، أن هذا الفيلم يمتلك كل عناصر النجاح من تصوير بأحدث التقنيات العالمية، ومخرج مثل معتز التونى أفضل من قدم كوميديا فى مصر الفترة الأخيرة، وأبطال كلهم يمتلكون جمهورًا ضخمًا فى الشارع المصرى، مثل هشام ماجد ومحمد ممدوح، قصة متماسكة وغير معتادة، وأخيرًا كوميديا غير مبتذلة وجديدة على الجمهور.

وكشف الفنان محمد ممدوح عن شخصيته فى الفيلم، حيث إنه يقدم شخصية جديدة ودمها خفيف للغاية، ولم يقدمها من قبل، وهو كائن عصبى للغاية، وبالأخص عندما يتحدث أحد عن حبيبته القديمة التى تجسدها أمينة خليل، مشيرًا إلى أن العمل كوميدى من طراز فريد، وكل الأبطال بذلوا كل ما فى وسعهم لإخراجه بشكل مشرف يليق بالمتلقى فى الوطن العربى بأكمله، وكل ذلك تحت قيادة المخرج الكبير معتز التونى.

وتحدث عن أسباب مشاركته فى الفيلم، قائلًا: «فريق العمل جعلنى أوافق بدون قراءة السيناريو بداية من هشام ماجد، فأنا من محبينه، وأتابع كل أعماله، وأرى أنه يمتلك موهبة اختيار السيناريو الجيد، وأيضًا أمينة خليل التى قمت بالعمل معها كثيرًا ومقتنع بموهبتها الجبارة وفكرة تغيير جلدها فى كل عمل عن الآخر، وأشعر بالارتياح فى العمل معها، والأهم طبعًا المخرج المتجدد دائمًا معتز التونى دائمًا اللوكيشن الملىء بالبهجة والضحك، ويطمئن جميع الممثلين، ويجعلهم يظهرون أفضل ما عندهم من طاقة إبداعية.

وأضاف ممدوح الفيلم كان مليئًا بالمشاهد الصعبة من حيث الأكشن، لكنها كانت ممتعة مع فريق العمل، وبالأخص مشهد فى أول الفيلم كان مليئًا بتكسير الزجاج، وكنا خائفين على فريق العمل والحمد لله لن يصاب أحد بضرر، باختصار فيلم «إكس مراتى» كل فريق عمله بذل كل ما يملك من طاقة فنية واجتهاد لإظهاره للجمهور بشكل متكامل فنيًا، ويليق بهم متمنيًا من كل قلبى، أن ينال إعجابهم بشكل كبير.

يشارك فى بطولة فيلم «إكس مراتى»: «هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، وعدد من ضيوف الشرف، وإنتاج أحمد يوسف، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى كيمز، وإخراج معتز التونى».