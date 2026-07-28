محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الحرية أمام مستشفى القناطر العام

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رصف وتطوير وتوسعة شارع الحرية أمام مستشفى القناطر العام بمدينة القناطر الخيرية، والذي يُنفذ بواسطة شركة المقاولون العرب، وتحت الإشراف الفني لمديرية الطرق بمحافظة القليوبية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء عبد العظيم سعيد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إلى جانب مهندسي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، ومهندسي الإشراف بمديرية الطرق.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال تنفيذ الطبقة الرابطة، تمهيدًا لبدء رصف الطبقة الأسفلتية النهائية، بالطريق الذي يبلغ طوله نحو 500 متر، وبعرض يقارب 30 مترًا، ويُنفذ كطريق مزدوج في الاتجاهين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، لا سيما المترددين على مستشفى القناطر العام.

ويتضمن المشروع إنشاء جزيرة وسطى مغطاة ببلاط الإنترلوك، وتنفيذ أرصفة جانبية للمشاة، وإنشاء بلاعات لتصريف مياه الأمطار على جانبي الطريق، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام وزراعة الجزيرة الوسطى، بما يسهم في سرعة تصريف مياه الأمطار، والحفاظ على كفاءة الطريق، وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة، وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانسيابية.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من رفع أغطية ومطابق الصرف الصحي لتتوافق مع المناسيب النهائية للطريق، مع الالتزام بالدقة في تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك وضبط مناسيبه بما يضمن سهولة حركة المواطنين، كما وجّه بإنشاء نقطة دوران "U-Turn" بمنتصف الطريق لخدمة الاتجاهين، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية، والحد من السير عكس الاتجاه، وتحقيق أعلى معدلات السلامة لمستخدمي الطريق.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، مع تكثيف معدلات العمل والانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة القناطر الخيرية.