مستشار لمكافحة التطرف: منفذ هجوم برلين لم يتطرف بشكل مفاجئ

رأى توماس موكه، مستشار مكافحة التطرف لدى الجهة التي أشرفت على متابعة المشتبه به في هجوم الدهس الأخير ببرلين، أن المشتبه به مر بعملية تطرف استمرت عدة سنوات.

وقال موكه، من "شبكة الوقاية من العنف" (VPN)، في تصريحات لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية: "لقد مر المشتبه به بعملية تطرف استمرت سنوات. ولم يكن الأمر تطرفا سريعا"، مضيفا أنه في ضوء ذلك يبرز التساؤل: "لماذا لم يتم إلحاقه ببرنامج لمكافحة التطرف إلا في وقت متأخر؟".

وتعد "شبكة الوقاية من العنف" منظمة ألمانية غير ربحية تعمل في مجال الوقاية من التطرف. وتتابع الشبكة الأشخاص الذين اعتنقوا أفكارا إسلاموية أو يمينية متطرفة، بهدف مساعدتهم على التخلي عنها وإعادة تأهيلهم. وكان "عبدالبـ"، المشتبه به في الهجوم الذي وقع على هامش احتفالات "كريستوفر ستريت داي" للمثليين، قد شارك في جلستي تواصل مع موظفين في الشبكة، وكان من المقرر عقد الجلسة الثالثة أمس الاثنين.

وقال موكه، إنه لم تكن هناك أي مؤشرات على وجود تهديد من جانب "عبد البـ"، وأضاف: "إذا لاحظنا أن الشخص يتعرض لضغط نفسي شديد يدفعه إلى ارتكاب تصرف ما، أو يعبر عن كراهية تجاه فئات معينة من السكان، أو يبدو مضطربا أو عدوانيا بشكل حاد، فإننا نبلغ الجهات الشرطية المختصة بذلك على الفور، لكن أيا من ذلك لم يظهر خلال جلستي التواصل"، مضيفا أن الموظفين اللذين أجريا المحادثتين مع المشتبه به يتلقيان حاليا الدعم، قائلا: "حتى وإن كنت تعلم طبيعة الفئة التي تعمل معها، فإن الأمر يختلف تماما عندما يقع بالفعل أسوأ ما يمكن أن يحدث".