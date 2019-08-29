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أعداد جريدة الشروق
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تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:58 م

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "القوات تمكنت، مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقب "المالكي"، أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية..

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