 وزير الداخلية اليمني يوجه نداء لقائد الحزام الأمني في أبين للتسليم حقنًا للدماء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية اليمني يوجه نداء لقائد الحزام الأمني في أبين للتسليم حقنًا للدماء

أحمد الميسري
أحمد الميسري
عدن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 12:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 12:15 ص

وجه وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، أمس الثلاثاء، نداءً إلى عبداللطيف السيد، قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، شرق عدن، للتسليم حقنًا للدماء ومنحه الأمان هو وكل من معه من قادة قوات الحزام الأمني.

وأكد الميسري - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن الحكومة الشرعية عازمة على استعادة السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة في أبين وعدن، وإعادة ترتيب الأوضاع.

وتأتي دعوة وزير الداخلية مع اشتداد المواجهات بين قوات الحزام الأمني والجيش الوطني في منطقة شقرة ومعسكر قرن الكلاسي الواقع بين مدينتي شقرة وزنجبار الساحليتين.

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