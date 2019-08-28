الجيش اليمني يسيطر على مطار عدن

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار، وسط ترحيب شعبي وفرحة عارمة، بحسب وصفه.

وقال الإرياني، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها، وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة، وهو النصر الذي لم يكن ليتحقق لولا عزيمة الرجال الصادقين وتكاتف كل أبناء المحافظات الجنوبية الشرفاء والدعم والإسناد للأشقاء في التحالف".

وأشار إلى تجاوز قوات الجيش الوطني نقطة العلم باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، متابعا: "نوجه دعوة صادقة للالتفاف الوطني خلف القيادة السياسبة والتوجه نحو المعركة الحقيقية والخطر الكبير الذي يتربص بالجميع والمتمثل بالمليشيا الحوثية، ونثمن عاليا دور أشقائنا وأهلنا بالمملكة في دعم اليمن ولن ننسى لهم هذه المواقف التي ستخلد في ذاكرة التاريخ ويتناقلها اليمنيون جيلا بعد جيل".

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دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار#عدن_تنتصر

— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

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دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار#عدن_تنتصر

— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019