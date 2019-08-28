الكرملين: روسيا ليست لها صلة بحادث إطلاق النار المميت في برلين

عقب حادث إطلاق النار المميت الذي استهدف شخصا من جورجيا في العاصمة الألمانية برلين، ذكر الكرملين أن روسيا ليس لديها صلة بهذا الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله اليوم الأربعاء: "هذا الحادث ليس له بالتأكيد علاقة بالدولة الروسية أو سلطاتها".

وأشار بيسكوف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى التوجه لوزارة الخارجية الروسية لمعرفة، ما إذا كان المشتبه به يحمل الجنسية الروسية.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حول هذا الشأن.

يُذكر أن شيشاني "40 عاما"، يحمل الجنسية الجورجية قُتل بطلق ناري يوم الجمعة الماضي في متنزه صغير بحي موابيت في برلين. وينحدر المشتبه به، الذي تم القبض عليه عقب الجريمة، من روسيا.

وتشتبه السلطات الألمانية في أن المتهم "49 عاما"، تعقب الضحية على متن دراجة، وأطلق عليه النار في الظهر والرأس.