قتيلان ومصاب في قصف إسرائيلي وسط غزة والجيش ينفي شن هجمات

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية في غزة إن طائرات إسرائيلية قصفت درجة نارية ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور،بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد شن أي هجمات مساء أمس الثلاثاء، في قطاع غزة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وكانت طائرات إسرائيلية قد قصفت فجر الثلاثاء، موقعا تابعا لحماس، بعد ساعات من اطلاق 3 صواريخ من القطاع على إسرائيل.