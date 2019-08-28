 وزير الداخلية اليمني يعلن سيطرة قوات الشرعية الكاملة على مدينة عدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية اليمني يعلن سيطرة قوات الشرعية الكاملة على مدينة عدن

وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري
وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 2:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 2:16 م

أعلن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، اليوم الأربعاء، سيطرة قوات الشرعية بشكل كامل على مدينة عدن، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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