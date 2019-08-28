وزير الداخلية اليمني يعلن سيطرة قوات الشرعية الكاملة على مدينة عدن

أعلن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، اليوم الأربعاء، سيطرة قوات الشرعية بشكل كامل على مدينة عدن، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.