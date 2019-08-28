 سلافيا براج يكرر انتصاره على كلوج ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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سلافيا براج يكرر انتصاره على كلوج ويصعد لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:19 م

تأهل سلافيا براج التشيكي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه كلوج الروماني في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بالمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في رومانيا في الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز سلافيا بالنتيجة ذاتها، ليقتنص ورقة الترشح لمرحلة المجموعات عن جدارة.

وتقمص يان بوريل دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف سلافيا الوحيد في الدقيقة 66.

ومن المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال غدا الخميس بإمارة موناكو، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

 


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