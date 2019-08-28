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رئيس مجلس العموم البريطاني يصف تعليق عمل البرلمان بأنه «انتهاك للدستور»

رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 1:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 1:41 م

وصف رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق عمل البرلمان بأنه "انتهاك للدستور".

وقال بيركو إن "إغلاق البرلمان سيكون أيضا جريمة بحق العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".

وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر لذلك في الحادي والثلاثين من أكتوبر حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.

ويعني تحرك اليوم أنه لن يكون هناك على الأرجح وقت كاف أمام النواب لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

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