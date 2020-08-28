شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 8ر0% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى الساعة 1535 يوم الخميس بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85ر5 مليون حالة اصابة و180 الفا و 249 حالة وفاة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الزيادة في أعداد حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، أعلى من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 7ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 688 ألفا و953 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 7ر0% مقارنة بالتوقيت نفسه من اليوم السابق.

وشهدت ولاية ساوث داكوتا زيادة بنسبة 4ر5 % في عدد الإصابات بها بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 12 الفا و 194 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 216 شخصا بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد–19".