 وزير خارجية إيطاليا يدعو رئيس بيلاروسيا لفتح حوار مع المعارضة - بوابة الشروق
الجمعة 28 أغسطس 2020 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية إيطاليا يدعو رئيس بيلاروسيا لفتح حوار مع المعارضة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 12:35 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 12:35 م

أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن أمله في فتح حوار بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمعارضة في البلاد، منوها بـ"أهمية انتخابات حرة ونزيهة".

وقالت وزارة الخارجية في روما، حسبما أوردته وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية - إن دي مايو أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، إن "إيطاليا تتابع الأحداث في بيلاروسيا باهتمام وقلق، وهي منخرطة مع الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف التوترات ومحاولة منع المزيد من القمع بحق السكان، والمتظاهرين السلميين على وجه الخصوص".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية لنظيره البيلاروسي أن "إيطاليا تأمل في أن يتطور حوار حقيقي وبناء بين الرئيس لوكاشينكو والمعارضة، يتم فيه الاعتراف بالتطلعات المشروعة للمواطنين البيلاروس ويفضي إلى حل مستدام لمصلحة البلاد يباشر بإجراءات كالإفراج عن السجناء السياسيين".

وكان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو قد اتهم دولا مجاورة لبلاده بالتدخل في شؤون بيلاروسيا، وممارسة الضغط عليها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك