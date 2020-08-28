التزام المواطنين بجنوب سيناء بالضوابط والاجراءات الاحترازية الخاصة بأداء صلاة الجمعة

مواطنو جنوب سيناء " سعداء بعودة صلاة الجمعة ونحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية لاستمرارها"

أوقاف جنوب سيناء: لم نرصد أي تجاوزات خلال اليوم الأول لعودة صلاة الجمعة بالمساجد



أعرب المواطنين بمحافظة جنوب سيناء عن سعادتهم، بعودة أداء صلاة الجمعة في المساجد، بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، مؤكدين على التزامهم بكافة الضوابط والشروط التي وضعها مجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف، لعودة صلاة الجمعة، وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية لاستمرار أداء صلاة الجمعة.

وعن مدة خطبة الجمعة، اكد المواطنين أنها بداية موفقة، والمهم هو أخذ أجر وصواب صلاة الجماعة، وأعربوا عن أملهم باستمرار فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وشهدت مساجد محافظة جنوب سيناء اليوم، توافد المواطنين لأداء أول صلاة جمعة بالمساجد بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفتحت المساجد أبوابها لاستقبال المصلين في التوقيت المحدد لذلك وهو قبل الصلاة بعشر دقائق فقط، ووضع المطهرات على مداخل المساجد، وغلق الحمامات.

ودارت خطبة الجمعة حول موضوع " الأمل والتفاؤل" خلال فترة لا تتعدى العشر دقائق طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، وحرص المصلين على اصطحاب المصلى الخاص بهم، وارتداء الكمامات، واتباع اجراءات التعقيم على أبواب المساجد.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي تجاوزات من قبل المصلين، والزام جميع المواطنين بالضوابط والاجراءات الاحترازي، مما يعد بداية موفقة، لاستمرار أداء صلاة الجمعة.

واستعدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بإعداد وتجهيز 75 مسجدًا بجميع مدن المحافظة كمرحلة أولى، لأداء صلاة الجمعة، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى، وجرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لمنع التزاحم وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، مع الزام المواطنين بتوقيتات دخول المساجد والخروج منها طبقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، ومجلس الوزراء.