 الكرملين: الأوضاع الراهنة في بيلاروسيا تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي - بوابة الشروق
الجمعة 28 أغسطس 2020 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: الأوضاع الراهنة في بيلاروسيا تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 4:45 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 4:45 م

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأحداث التي تشهدها بيلاروسيا حاليًا لا يمكن إلا أن تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي، مع النظر إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه بات واضحًا أن ما يحدث في بيلاروسيا الآن لا يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية او استقرار اقتصادي، وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين في إطار العمل داخل جمعيات الاندماج، والاتحاد الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين موسكو ومينسك...واصفًا الأزمة في بيلاروسيا بأنها "تثير القلق".

وأشار المتحدث إلى أن روسيا تتمتع بحد كبير من الأمان الاقتصادي، الأمر الذي يُمكن من الحفاظ على جميع العمليات الاقتصادية في حالة مستقرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك