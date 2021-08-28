طوكيو: 3581 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت، 3581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض 646 حالة مقارنة بأمس الجمعة، وبانخفاض أيضا بواقع 1493حالة مقارنة بيوم السبت الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.



وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (988 حالة)، وفي الثلاثينات (701)، وفي الأربعينيات (574) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 634 حالة تحت 20 عاما.



ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 297 شخصا، بارتفاع ثلاث حالات، عما تم تسجيله أمس، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.



ويبلغ الرقم 2060 على مستوى البلاد، بزيادة 60 مقارنة بيوم أمس الجمعة.



وبلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا 42 حالة.