 الكشف على 685 مريضا في قافلة طبية بقرية النمرية بالبحيرة - بوابة الشروق
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الكشف على 685 مريضا في قافلة طبية بقرية النمرية بالبحيرة

غادة الدسونسي
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 6:17 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 6:17 م

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية كبرى في عزبة التفتيش البحري بقرية النمرية.

وأوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توقيع الطبي الكشف على 685 حالة خلال 4 عيادات، تضمنت تخصصات "باطنة، أطفال، رمد، عظام"، تنوعت ما بين 225 حالة رمد و110 حالات عظام، و160 حالة باطنة،إضافى إلى الكشف على 190 حالة أطفال، وعمل 155 نظارة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المرحومة والنائية من الخدمات الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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