 الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب - بوابة الشروق
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الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب

أ ش أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 9:49 ص

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب.

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ساهمت بدعم العراق في محاربة الإرهاب وتعمل على الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء.

وأضاف أن "العلاقات العراقية الفرنسية مهمة جدا ونشكر مشاركة فرنسا في قمة بغداد".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده حريصة على استقرار العراق، مردفا: "علينا عدم التهاون في محاربة الإرهاب وإننا ملتزمون بهذا العمل".

وقال إن "تنظيم داعش هزم على أرض العراق ونعمل على تنفيذ مشاريع في العراق ومستعدون بدعم جهود العراق في مشاريع إعادة الإعمار والنازحين واستقرار المناطق المحررة.

وتابع: "إننا نرحب بالتقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات المقبلة".

 


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