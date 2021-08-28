كوريا الجنوبية تسجل نحو 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية إلى أقل قليلا من 1800 إصابة جديدة اليوم السبت إلا أن عدد الحالات الحرجة استمر في الارتفاع، وبدأت السلطات في مناقشة فرض تدابير خاصة للحيلولة دون تفشي الفيروس خلال عطلة "شوسيوك" المقبلة.

وسجلت كوريا الجنوبية 1793 إصابة جديدة، من بينها 1738 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 246 ألفا و951 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2276 حالة وفاة.