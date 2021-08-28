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نائب رئيس الإمارات: الأمير تميم شقيق وصديق

وكالات
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 1:11 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 1:11 م

التقى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونشر الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورا للقاء الذي جمعه مع أمير قطر، وعلق عليها بالقول: "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله".

وأضاف: "الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وختم تغريدته بالقول: "حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

ويأتي هذا اللقاء على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، الذي يحتضنه العراق، بمشاركة 9 دول إقليمية ودولية كبرى.

 

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