 من مذكرات كوشنر.. ملاحظة أنت أفقر الموجودين على الطاولة تجبر ترامب على الابتسام في السعودية - بوابة الشروق
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من مذكرات كوشنر.. ملاحظة أنت أفقر الموجودين على الطاولة تجبر ترامب على الابتسام في السعودية

كوشنر
كوشنر
رويترز
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 7:39 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 7:39 ص

شرح جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، في مذكراته "Breaking History" أبرز الأحداث التي رافقت زيارته إلى السعودية برفقة ترامب.

وتحدث كوشنر عن "ملاحظة" وجهها مستشار ترامب الاقتصادي حيث قال له إنه "أكثر القادة الموجودين في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي فقرا".

وأفاد صهر ترامب "بأنه وخلال اجتماع الرئيس مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مرر المستشار الاقتصادي غاري كوهن ملاحظة للرئيس كتب عليها "على غير العادة.. أنت أكثر الرجال فقرا بين الموجودين على الطاولة"، ولم يستطع الرئيس احتواء ابتسامته"، وفقا لكوشنر.

وذكر كوشنر في مذكراته أن استقبال السعوديين لترامب كان حافلا إذ حلقت طائرات الـF-16 وأطلقت المدافع وشارك ترامب في رقصة "العرضة" وحتى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيليرسون الذي كان ضد الزيارة، استمتع بالترحيب الذي حظي به الوفد الأمريكي.

وأشار أنه وعند وصولهم إلى الديوان الملكي السعودي أشرف العاهل السعودي الملك سلمان وترامب على إتمام صفقة بيع أسلحة بقيمة 110 مليار دولار أمريكي تهدف لتعويض تكلفة الإنفاق الأمريكي في الشرق الأوسط"، حسب قوله.


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