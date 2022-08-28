تونس تنفي مغادرة رئيس غينيا بيساو قمة «تيكاد 8»

نفى مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، أن يكون رئيس غينيا بيساو قد قاطع فعاليات القمة اليابانية الإفريقية للتنمية "تيكاد 8" التي تستضيفها تونس.

وقال محمد الطرابلسي المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في تصريحات صحفية، إن الرئيس عومارو سيسوكو أومبالو غادر نظرا لارتباطه بالتزامات أخرى، علما أن وزير خارجية هذا البلد الإفريقي وقع على هامش أعمال القمة اتفاقا إطاريا لتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت أمس بانسحاب عمر سيسكو إيمبالو رئيس غينيا بيساو، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الاقتصادي الياباني الإفريقي "تيكاد 8" في تونس، احتجاجا على حضور زعيم جبهة البوليساريو المنتدى.

ويكتسي انسحاب إيمبالو من القمة أهمية باعتباره الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، علما أن بلاده واحدة من بين عشرات الدول الإفريقية التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء.

وتمثل هذه الخطوة ثاني احتجاج رسمي علني من دولة إفريقية على مشاركة جبهة "البوليساريو"، بعدما أعلن الرئيس السينغالي ماكي سال، في الجلسة الافتتاحية عن أسفه لانعقاد المنتدى في غياب المغرب العضو البارز في الاتحاد الإفريقي لعدم وجود توافق في الآراء حول قضية تتعلق بالتمثيلية.

وأعرب الرئيس السنغالي عن أمله في إيجاد حل دائم لهذا المشكل في المستقبل لما فيه حسن سير المنظمة والشراكة في أجواء هادئة.