محافظ مطروح: مشاركة تمور سيوة في مهرجان التمور بموريتانيا

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن مشاركة تمور واحة سيوة ضمن المشاركة القوية بالجناح المصري الخاص بوزارة التجارة بالمهرجان الدولي الأول للتمور بدولة موريتانيا وسط تواجد قوى للتمور الآسيوية بتنظيم من وزارة الزراعة الموريتانية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2022، ومن خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمراكز التكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة.

وتم عرض منتجات عدد من الشركات المصرية الرائدة من الأصناف المختلفة من التمور المصرية وحظي المهرجان بإقبال كبير من الزائرين والمشاركين والمعنيين.

وجاءت مشاركة التمور بواحة سيوة بالمهرجان نظرًا لما تتمتع به من شهرة عالمية ودولية في الأسواق لجودتها وتنوع أصنافها.