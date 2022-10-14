توتنهام يقترب من صفقة هجومية لتعويض كين

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يقترب نادي توتنهام من الحصول على دعم هجومي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الاثنين، بأن نادي توتنهام وضع عينيه على مهاجم نوتنجهام فورست، الويلزي برينان جونسون.

وبينت الصحيفة أن توتنهام أبدى استعداده لتقديم عرض نقدي إضافة إلى بعض اللاعبين لإنجاز الصفقة.

وتوقعت أن تتم الصفقة بعد انتهاء مباراة نوتنجهام فورست وبيرنلي في الدور الثاني من كأس الرابطة، المقررة الأربعاء.

وستمنح المباراة الفرصة لنوتنجهام فورست لتقييم من يمكن أن يتناسب مع فريق المدرب ستيف كوبر من لاعبي توتنهام، في حالة موافقته على الصفقة.

ولجأ توتنهام إلى خيار جونسون في ظل عدم قدرة ريتشارليسون على سد الفراغ الذي تركه هاري كين، رغم أن الفريق يمر بحالة جيدة إذ جمع 7 نقاط في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الويلزي 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها بقميص نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ الموسم الماضي.