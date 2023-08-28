 غلق 3 مخابز لمدة شهر وتحرير 19 محضرا بأبو حمص - بوابة الشروق
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غلق 3 مخابز لمدة شهر وتحرير 19 محضرا بأبو حمص

خميس البرعى
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 2:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 2:12 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية أبوحمص، وأسفرت الحملة عن غلق 3 مخابز لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار27 جرام و25 جرام للرغيف وضبط مخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بمقر المخبز فى أوقات العمل الرسمية وتحرير 19 محضرا متنوعين فى مجال المخابز.

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