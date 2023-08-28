السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعدين

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب ارسلان بيرقدار، إنه التقى، اليوم الاثنين، بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، ووقعا مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.

وأوضح، في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" التركية الرسمية، أنه استضاف الوزير السعودي في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وتباحث معه الاستثمارات المتبادلة، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، ولفت إلى اهتمام السعودية بالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه الخصوص.