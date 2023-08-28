مكارثي: صادرات الطاقة الأمريكية على جدول أعمال اجتماع السبع

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي اليوم الأحد إنه يعتزم تعزيز صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية في اجتماع مع نظرائه بمجموعة السبع الكبرى في اليابان.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مكارثي إن اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة السبع سيبحثون سياسات الطاقة. وحدد جدول أعماله في سياق جهود أوروبا لعدم الاعتماد على الغاز الروسي، في رد فعل لها على الغزو الشامل الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا العام الماضي.

وقال مكارثي في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" الذي تبثه قناة فوكس نيوز الأمريكية: "إذا قمنا بمجرد إحلال الغاز الطبيعي الأمريكي محل الروسي في أوروبا وحدها لمدة عام، سنخفض 218 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأن غازنا الطبيعي أكثر نظافة.. وستكون أمريكا أقوى اقتصاديا، وستنخفض أسعارنا وسيكون العالم أكثر أمانا".