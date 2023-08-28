هانى شاكر يتألق في مهرجان القلعة بحضور كامل العدد (صور)

أحيا الفنان هاني شاكر واحدة من أقوى حفلاته الصيفية ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31.

وقدم شاكر عدد من أغانيه المميزة والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني، "بتحبيه، الكبير، لسة بتسئلي، مروق، حكاية كل عاشق"، مجرد وقت وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير حيث قام بترديد كلمات الأغاني في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

وكرمت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، أمس الجمعة، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.









